- O adolescenta de 17 ani și un tanar de 24 de ani au fost gasiți morți intr-un hotel din București. Poliția Capitalei, care a deschis o ancheta, a anunțat ca tanarul a omorat-o pe fata, dupa care s-a sinucis, relateaza Antena 3.„La data de 25 iunie 2024, Poliția Capitalei- Secția 20 Poliție a fost sesizata…

- Candidatul AUR pentru Primaria Sectorului 3, Alexandru Marco Nita, care l-a lovit in noaptea de duminica spre luni pe candidatul Alianței Dreapta Unita (ADU), Lucian Judele, este cercetat de polițiști pentru lovire și alte violențe. Judele a fost dus la spital cu ambulanța dupa incidentul care a fost…

- UPDATE. Ora 10.27. Poliția a gasit buletine de vot deja ștampilate intr-o secție din Sectorul 2. Polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 7 Poliție au gasit buletine de vot deja ștampilate intr-o secție de vot din Sectorul 2. Polițiștii au fost sesizați de…

- Un barbat din București a fost rapit, in plina zi, din parcarea subterana a complexului rezidențial in care locuiește, in Sectorul 1. Incidentul a fost anunțat la 112 de paznicul complexului. Polițiștii l-au gasit pe barbat in scurt timp, lovit și abandonat pe o strada aflata la cațiva kilometri distanța.…

- Un barbat de 37 de ani a fost reținut de polițiștii din Iași din greșeala, fiind confundat cu o alta persoana care ar fi jefuit un seif din locuința unui om de afaceri. Cand și-au dat seama de incurcatura, agenții l-au eliberat pe barbatul care nu are nicio legatura cu jaful. Acesta a depus acum […]…

- Un incendiu izbucnit sambata seara intr-un bloc din Sectorul 3 a afectat apartamentele de la doua etaje, fiind soldat cu doua decese și 10 raniți. Mai multe echipaje de pompieri ale ISU au intervenit sambata pe bulevardul 1 Decembrie 1918 din Capitala, acolo unde un incendiu a izbucnit intr-un apartament…

- Barbatul de 62 de ani de la Liceul Teoretic Lucian Blaga din Capitala, cercetat pentru viol dupa ce a fost acuzat ca are o relatie cu o minora inca de acum patru luni, cand fata avea 17 ani, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, a anunțat sambata, 13 aprilie, Poliția Capitalei.„La data de 9 aprilie…

- Un profesor de 62 de ani din Capitala este acuzat ca are o relație cu eleva de 18 ani. Relația a ieșit la iveala dupa ce in mediul online a aparut o filmare in care fata, care invața la un liceu din Sectorul 2, apare alaturi de cadrul didactic. Profesor de 62 de ani din […] The post VIDEO. Scandal la…