Stiri pe aceeasi tema

- Sa gasești un tezaur ascuns este visul oricui. La fel este și sa descoperi ca ai o moneda rara, care valoreaza o mulțime de bani. Daca deții o colecție de dferite monede, ar fi bine sa le verifici pentru ca unele ar putea valora o adevarata avere. Exista o moneda aparent banala, dar pe internet […]…

- Un roman a dat lovitura in țara noastra cu afacerea pe care o are. Acesta vinde o planta extrem de rara, iar cumparatorii sunt impresionați. Prețul unei flori costa 14 lei. Iata despre ce este vorba!

- Tenismanul roman Filip Cristian Jianu a castigat turneul desfasurat in Insula Kish (Iran), dotat cu premii totale de 15.000 de dolari, dupa ce l-a invins pe sarbul Branko Djuric, cu 7-5, 6-4, in finala.

- Cristi Manea (26 de ani), fundașul dreapta de la CFR Cluj, e pe radarul lui Galatasaray. Turcii ar fi inceput deja negocierile cu internaționalul roman. Manea e in ultimele 6 luni de contract cu CFR Cluj, are o ințelegere verbala cu ardelenii privind prelungirea, dar inca nu a semnat. Astfel, pe fir…

- Colecționarii de monede și bancnote vechi sunt de multe ori dispuși sa plateasca sume colosale pentru acestea, mai ales daca sunt rare. Acest lucru este binecunoscut, astfel ca, in ultimii ani, mulți romani scot la vanzare bancnote și monede rare și cer sume mari de bani pentru ele, in speranța ca un…

- Urmatoarele 12 luni vor aduce schimbari importante pentru unii nativi norocoși. Astrologii au facut un top inedit, dezvaluind care sunt cele trei zodii care se vor imbogați in 2024. Ar putea da lovitura vieții in noul an. Vești bune de la astrologi Dupa un 2023 dificil, marcat de eșecuri rasunatoare,…

- Un vehicul de livrare a fost gasit abandonat la Breisach, landul Baden-Wurttemberg, pe 21 decembrie. Coletele erau deschise, iar persoana care trebuia sa le livreze,... The post A dat lovitura și i-a lasat pe nemți fara cadouri de Craciun. Un roman de 22 de ani, curier la o firma de livrari, a fugit…

- Un tanar de 37 de ani din Darabni, județul Botoșani, a reușit sa transforme o firma de apartament intr-un jucator pe piața mondiala in domeniul produselor executate cu imprimante 3D, producand pentru chinezi, americani, elvețieni sau japonezi. Acum, spera sa realizeze și o mica fabrica.