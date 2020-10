Stiri pe aceeasi tema

- Gheorghe Nica, un barbat in varsta de 43 de ani, cu dubla cetatenie romana si britanica, si-a recunoscut miercuri vinovatia partiala in legatura cu moartea a 39 de migranti vietnamezi, transmite Reuters.

- Gheorghe Nica, un barbat in varsta de 43 de ani, cu dubla cetatenie romana si britanica, si-a recunoscut miercuri vinovatia partiala in legatura cu moartea a 39 de migranti vietnamezi, transmite Reuters. Victimele – opt femei si 31 de barbati si baieti, cu varste intre 15 si 44 de ani – au fost gasite…

- Atac terorist produs in nordul Siriei, intr-un orasel aflat sub controlul insurgentilor sustinuti de Turcia. Sunt cel putin 11 morti si zeci de raniti dupa explozia unui camion-capcana. Explozia a fost provocata de o bomba instalata la bordul unui camion, intr-o zona aglomerata a oraselului…

- Premierul britanic Boris Johnson le-a recomandat marti concetatenilor sai sa munceasca de la domiciliu, daca au aceasta posibilitate, si a ordonat inchiderea mai devreme a barurilor si restaurantelor, pentru a limita cresterea rapida a celui de-al doilea val al epidemiei de coronavirus, transmite…

- Dupa tragedia petrecuta pe 23 octombrie 2019, cand cadavrele unui numar de 31 de barbati si opt femei au fost descoperite inghesuite intr-un camion frigorific aflat in zona industriala a orasului Grays, un camionagiu irlandez in varsta de 40 de ani a pledat vinovat, vineri, in procesul privind cei 39…

- Numarul delfinilor gasiti morti pe coasta insulei Mauritius, in apropierea unei scurgeri de petrol, a urcat vineri la 38, a declarat pentru Reuters un reprezentant guvernamental. ''Pot sa confirm ca pana in prezent am gasit carcasele a 38 de delfini'', a declarat Jasvin Sok Appadu din…

- Cel putin cinci persoane si au pierdut viata in urma ploilor torentiale si a furtunilor care au provocat inundatii pe insula greceasca Evia.Cele mai multe dintre victime, printre care si un bebelus, au fost gasite in interiorul sau in apropierea locuintelor lor din Evia, la nord est de Atena, potrivit…

- Britanicii nu au votat in favoarea Brexitului, la 23 iunie 2016, din cauza vreunei manipulari rusesti, a declarat miercuri premierul Boris Johnson, la o zi dupa publicarea unui raport in care se denunta putinele investigatii ale Guvernului, solicitate in mai multe randuri, relateaza Reuters.”Poporul…