- Autopsia facuta pe cadavrele a doua romance, ucise in noaptea de joi spre vineri in centrul istoric al orasului Naro, a confirmat ca Delia Zarnescu, in varsta de 58 de ani, si Maria Rus, in varsta de 54 de ani, au fost masacrate. Pe cadavrele lor, medicul legist a gasit multiple leziuni, dovada fara…

- Un roman de 23 de ani este suspectat ca ar fi ucis doua romance rezidente in Sicilia, Italia. Acestea se cunoșteau și locuiau la doar 200 de metri una fata de celalalta. Una dintre cele doua romance avea corpul carbonizat, iar cealalta a fost injunghiata de mai multe ori. A fost interogat de polițiști,…

- Un tanar in varsta de 24 de ani, despre care presa italiana susține ca ar fi roman, a fost arestat, in urma cazului legat de cele doua decese ale Mariei și Deliei, femeile gasite fara suflare in Sicilia, Italia. Iata cine este barbatul suspect in aceasta crima!

- Doua femei au fost gasite fara suflare, azi noapte in orașul italian Naro din Sicilia. Cele doua au femei erau vecine și au fost gasite moarte in case diferite, locuind la aproximativ la 200 m distanța.Potivit primelor date una dintre femei ar fi Maria Rus, originara din comuna Cațcau, Cluj, care a…

- Doua femei, care ar fi romance, au fost gasite moarte, in noaptea de joi spre vineri, in case diferite, dar care se aflau la doar 200 de metri distanta, in oraselul italian Naro din provincia Agrigento, Sicilia. Cadavrul uneia dintre victime ar fi carbonizat. Principala ipoteza, potrivit anchetatorilor,…

- Autoritațile sunt in alerta dupa ce au fost anunțate ieri, prin serviciul 112, ca in comuna Hoghiz, in curtea unei gospodarii este cadavrul unei femei. Polițiștii ajunși la fața locului au confirmat existența cadavrului unei femei de 45 de ani. In urma cercetarilor, in casa a fost gasit un al doilea…

- Tragedie s-a produs in dimineața zilei de 16 octombrie, la Petralia Soprana, in regiunea Sicilia, in timp ce micuțul era transport catre spital cu o ambulanța.Baiatul a pierdut lupta cu viața dupa cateva zile in care prezenta simptome asemanatoare cu gripa. Familia copilului a precizat ca a observat…