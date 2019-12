Stiri pe aceeasi tema

- De la ora 18.30 sunteti asteptati la aprinderea iluminatului de Sarbatori si deschiderea oficiala a Targului de Craciun, pe pietonalul Stefan cel Mare si Sfant, in fata Primariei Municipiului Iasi. Sursa: pagina de FB a Primariei Iasi

- Calatorii romani pot reduce costurile biletelor de avion cu pana la 56% daca fac rezervarea in perioada optima si isi configureaza calatoriile tinand cont de sfaturile expertilor. De asemenea, pot beneficia de preturi cu pana la 49% mai mici la rezervarea camerelor de hotel. Perioada optima de rezervare…

- Prima felicitare de Craciun din lume a fost tiparita in anul 1843, conceputa de catre Henry Cole și tiparita de catre John Callcott Horsley. Iubitorii sarbatorilor de iarna pot vedea felicitarea expusa la Muzeul Charles Dickens din Londra.

- Will Smith a transmis un apel in legatura cu situatia celor ''care nu au un loc pe care sa-l numeasca acasa'', prin intermediul unui mesaj video de promovare a unei campanii de constientizare privind situatia persoanelor fara adapost, scrie Agerpres dupa o relatare Press Association. Vedetei…

- O veste zguduitoare pentru posesorii de centrale termice de apartament! Pretul gazelor din Romania va continua sa fie mai mare decat cel de pe pietele europene si in primul trimestru al anului 2020, a afirmat Aura Sabadus expert in domeniul gazelor in cadrul publicatiei de profil ICIS Londra, in cadrul…

- Zborurile internationale preferate de romani in aceasta vara au fost catre tari precum Marea Britanie, cu peste 22,6 % din numarul total de bilete de avion achizitionate, aceasta fiind urmata de Italia (20%), Germania (13%) si Spania (9%), arata datele agentiei online de turism eSky Romania.…

- BEXIETATE = anxietate + Brexit Septembrie este o luna plina de evenimente in calendarul modei, cu show-uri numeroase la New York, Londra, Milano și Paris. Fiecare oraș gazduiește o serie de evenimente pe parcursul a cinci zile, timp in care designeri de top iși arata noile colecții. Saptamana trecuta…