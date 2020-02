Stiri pe aceeasi tema

- Un roman, de 40 de ani, a fost prins cand incerca sa pacaleasca un serviciu de asigurari din Irlanda cu 60.000 de euro. Acesta a acuzat ca in 2016, a fost victima unui accident de circulatie in apropiere de Dublin, fiind lovit de o masina in momentul in care se afla pe bicicleta, potrivit Irish Times…

- Ziarul Unirea Tanar și teribilist: Un cugirean care a gonit sub influența alcoolului pe strazile din oraș, a incercat sa scape de control, abandonand mașina. A fost prins in cele din urma de polițiști Tanar și teribilist: Un cugirean care a gonit sub influența alcoolului pe strazile din oraș, a incercat…

- Manelistul Țanca Uraganul, pe numele adevarat Andrei Velcu, din Ploiești, ar fi incercat sa ofere mita unui polițist care l-a prins in timp ce efectua o manevra interzisa cu mașina. In plus, manelistul nu avea asigurare (!) la mașina Rolls Royce pe care a dat 200.000 de euro.

- Un moldovean a ramas fara mașina in Vama Albița, dupa ce Poliția de Frontiera romana a constatat ca automobilul era furat din Olanda. La volanul mașinii se afla un barbat de 38 de ani, care deține dubla cetațenie: romana și cea a Republicii Moldova.

- O persoana a murit, iar alte cinci au fost ranite dupa ce un barbat a intrat cu un vehicul intr-un grup de pietoni, in Londra, informeaza postul de televiziune Sky News, citat de Hotnews.Incidentul a avut loc luni seara, in zona Willingale, de la periferia Londrei.Un barbat in varsta de 51 de ani a…

- Un șofer care a refuzat sa opreasca la semnalul polițiștilor a fost urmarit in trafic de Poliție pe DN1 de la Unirea pana in zona Dumbrava. A abandonat mașina și a incercat sa fuga. Tanarul emana miros de alcool, insa a refuzat testarea. Polițiștii Secției 4 Poliție Rurala Ocna Mureș au incercat sa-l…

- Ofiterii Directiei Generale Anticoruptie ndash; Serviciul Judetean Anticoruptie Mures au finalizat cercetarile, iar procurorul din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Mures a intocmit rechizitoriul prin care a dispus trimiterea in judecata in stare de libertate, a unui inculpat, pentru savarsirea…

- Un roman a disparut in mod misterios in Italia, in timpul serviciului. Polițiștii au gasit doar mașina barbatului, cu portiera deschisa. Romanul Ioan Savu e cautat acum de anchetatori. Dispariția romanului de 55 de ani a fost raportata pe luni, pe 18 noiembrie, de catre fiul sau, care a anunțat carabinierii.…