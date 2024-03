Bărbat prins cu mai multe pachete de cafea furate dintr-o autoutilitară Un barbat de 32 de ani, din județul Mureș a sustras, dintr-o mașina parcata pe un bulevard din Deva, mai multe pungi de cafea, iar dupa ce a dat cu ochii de polițiști acesta a incercat sa se descotoroseasca de greutate, fugind și aruncand geanta burdușita cu 14 pachete. Polițiștii au constatat ca in mașina mureșanului mai erau alte 6 pachete de cafea. „La data de 06 martie 2024, in jurul orei 04:00, polițiștii Biroului Ordine Publica Deva au depistat in flagrant delict un barbat de 32 de ani, din județul Mureș, care asupra sa mai multe pungi de cafea. Barbatul avea asupra sa o geanta… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

