In noaptea de miercuri spre joi, polițiștii federali au arestat un roman, in varsta de 49 de ani, care a fost prins in flagrant delict in timp ce fura mai multe cabluri de conectare la calea ferata, in zona stației S-Bahn Friedrichshagen din Germania. Incidentul a avut loc in data de 29 iunie 2023, in jurul orei 23.00, cand angajații companiei Deutsche Bahn AG au observat o persoana in apropierea liniilor de cale ferata intre stațiile S-Bahn Friedrichshagen și Rahnsdorf. Persoana in cauza a fugit in padurea din apropiere in momentul in care a fost observata, scrie stiridiaspora.ro . Polițiștii,…