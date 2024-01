Stiri pe aceeasi tema

- O firma de curierat din Marea Britanie a dezactivat functia de inteligenta artificiala (AI) din sistemele sale de chat online, dupa ce un utilizator frustrat a determinat sistemul sa compuna o poezie despre cat de prost este serviciul pentru clienti al companiei, relateaza Reuters."A fost odata un…

- O cunoscuta firma de curierat, prezenta și in Romania, a dezactivat functia de inteligenta artificiala (AI) din sistemele sale de chat online, in Marea Britanie, dupa ce un utilizator frustrat a determinat sistemul sa compuna o poezie despre cat de prost

- O firma de curierat din Marea Britanie a dezactivat functia de inteligenta artificiala (AI) din sistemele sale de chat online, dupa ce un utilizator furios a determinat sistemul sa compuna o poezie despre cat de prost este serviciul pentru clienti al companiei, relateaza Reuters.

- „A fost odata un chatbot numit DPD / Inutil in ajutor a oferi”, a scris robotul dupa ce Ashley Beauchamp a renuntat sa mai incerce sa-l convinga sa-i dea un numar de telefon pentru serviciul cu clientii si i-a cerut in schimb sa scrie un poem despre serviciile proaste de chatbot. „DPD a fost o pierdere…

- O firma de curierat din Marea Britanie a dezactivat functia de inteligenta artificiala (AI) din sistemele sale de chat online, dupa ce un utilizator frustrat a determinat sistemul sa compuna o poezie despre cat de prost este serviciul pentru clienti al companiei, relateaza Reuters."A fost odata un…

- Frauda transfrontaliera de 45 milioane euro la APIA , pusa in aplicare de un bulgar, fiul unui fost ministru al Agriculturii, și un roman, ginerele unui fost senator. Cei doi au deturnat fondurile europene alocate pentru acordarea de alimente persoanelor defavorizate din Romania. Curtea de Apel București…

- AeroItalia a cumparat Air Connect, societate inființata anul trecut de catre un fost director in Blue Air. Aeroitalia, companie aeriana deținuta de miliardarul bolivian German Efromovich, a cumparat compania aeriana Air Connect. Efremovich a mai deținut in trecut compania aeriana Avianca, care astazi…

- Pacientii au intrat in hipoglicemie si au facut convulsii, efecte secundare grave care indica faptul ca produsul continea insulina in loc de semaglutida, ingredientul activ al Ozempic, a declarat autoritatea de reglementare in domeniul sigurantei sanatatii din Austria, BASG, intr-un avertisment emis…