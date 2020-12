Un restaurant va servi în premieră carne de pui crescută în laborator Potrivit Eat Just, va fi pentru prima oara in istorie cand o carne produsa intr-un laborator va fi vanduta si servita intr-un restaurant, scrie news.ro. Bogații vor sa se bage in fața pentru a se vaccina și sunt dispuși sa dea sume colosal Restaurantul 1880, cunoscut pentru meniurile sale inovatoare, va include carnea de pui produsa in laborator in trei meniuri: chifla cu pui crocant cu susan si ceapa verde; foietaj cu pui si piure de fasole neagra; si o vafa crocanta cu artar, cu pui, condimente si sos picant. Un psd-ist lauda propunerea pentru Ministerul Sanatații: Nu va fi mai slab decat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

