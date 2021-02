Producatorul Alrosa, aflat sub controlul statului rus, va oferi spre vanzare un rar diamant brut de 242 de carate - una dintre cele mai mari pietre pretioase pe care le-a extras in acest secol - la o licitatie din Dubai, la 22 martie, a anuntat vineri compania, relateaza Reuters.



Diamantul clar are dimensiunea unui ou mic.



Foto: (c) Tatyana Makeyeva / REUTERS

Alrosa, cel mai mare producator de diamante brute din lume, concureaza cu compania anglo-americana De Beers.



"Diamante brute, ce pot permite taierea unui diamant slefuit mai mare de 100 de carate,…