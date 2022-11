Stiri pe aceeasi tema

- Vanzarea de droguri minorilor ar putea fi mai mari, daca va trece proiectul propus de mai mulți parlamentari PSD Propunerea legislativa, semnata de 60 de deputati si senatori social-democrati, modifica si completeaza Legea 194/2011 privind combaterea operatiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte…

- Mai multi parlamentari PSD propun, intr-o initiativa legislativa depusa la Parlament, incriminarea consumului de droguri si etnobotanice si in cazul minorilor si cresterea pedepselor pentru vanzarea sau distributia de droguri minorilor.

- Prin proiectul de lege de la Senat se dorește introducerea in legislație a posibilitații de sancționare a consumului de tutun in randul minorilor. “Se interzice consumul de tutun persoanelor care nu au implinit varsta de 18 ani, in urmatoarele locuri publice: drumuri publice, parcuri, stadioane si terenuri…

- Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Iasi si procurorii din cadrul DIICOT - Serviciul Teritorial Iasi au desfasurat, in perioada 29 septembrie - 1 octombrie, mai multe actiuni in vederea combaterii consumului de droguri in scoli.

- Proiect controversat al unui deputat PSD. Elevii si studentii ar putea fi testati pentru droguri la scoala sau facultate! Iar cei care refuza acest lucru risca pana la cinci ani de inchisoare.

- Deputații USR Adrian Giurgiu și Beniamin Todosiu au depus un proiect de lege care prevede eliminarea posibilitații eutanasierii cainilor care nu sunt adoptați la 14 zile dupa ce ajung in cadrul adaposturilor: „Cea mai buna soluție este sterilizarea lor”. „Situația cainilor fara adapost din Romania…