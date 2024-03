Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat astazi mai multe legi, printre care și cea care le interzice minorilor sa cumpere bauturi energizante. Asta dupa ce un numar mare de tineri au ajuns la spital cu probleme cardiace cauzate de consumul de energizante. Magazinele care vand energizante minorilor…

- Congresul statului american Florida a adoptat o lege ce interzice accesul persoanelor sub 16 ani la platformele de socializare onlinet, informeaza Rador Radio Romania. Ambele camere ale legislativului statului american Florida au adoptat o lege care va interzice accesul minorilor cu varsta mai mica…

- Premierul francez Gabriel Attal vrea sa impuna ca varsta minima pentru accesul pe rețelele sociale sa fie de 13 ani. „Acest lucru ar fi dificil, dar nu imposibil”, a spus el. „Vreau sa lucrez cu platformele pe o bariera digitala reala pentru a ma asigura ca niciun minor sub 13 ani nu are acces la rețelele…

- Administrația locala de la Salcioara a semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Rețele de canalizare, statii de pompare și stație de epurare in comuna Salcioara”, primarul Valentin Parvu a mers personal la Ministerul Dezvoltarii . Obiectivele generale ale proiectului constau in lucrari precum…

- Luni, 5 februarie, a fost semnat contractul de execuție a proiectului pentru dezvoltarea unei rețele inteligente de distribuție a gazului in cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitara „Pleșa”, a anunțat primarul comunei Adancata, Viorel Cucu. El a aratat ca finanțarea pentru acest proiect este…

- Democrația din Romania are de infruntat un nou dușman la vot, de data aceasta fiind insa și mai dificil pentru ca vorbim de inteligența artificiala. Ministrul Digitalizarii, Bogdan Ivan, vorbește despre AI și cum poate fenomenul deep fake sa influențeze modul in care vor vota romanii. Intr-o intervenție…

- PSD se afla in picaj. Cel puțin, asta releva datele unui sondaj INSCOP , dat publicitații azi, in care PSD a scazut sub 30% in ceea ce privește intenția de vot pentru alegerile europarlamentare. Comparativ cu acum un an, PSD a scazut 4.8 procente, in timp ce PNL (celalalt partid aflat in coaliția de…

- Drama unei familii din apropierea municipiului Suceava, care a pierdut un copil cu care s-a prezentat la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic de Urgența „Sf. Ioan cel Nou" din Suceava, la finalul anului trecut, este folosita pe rețele sociale pentru a acuza medicii ca nu ...