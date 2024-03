Guvernatorul statului american Florida, Ron De Santis, a semnat luni o lege care vizeaza restrictionarea accesului minorilor sub 16 ani la retelele sociale, intr-un moment in care efectul acestor platforme asupra adolescentilor suscita ingrijorari in Statele Unite, transmite AFP, potrivit Agerpres.

Legea, care va intra in vigoare in ianuarie anul viitor in acest stat din sud-estul SUA, stipuleaza ca persoanele cu varsta sub 14 ani nu isi vor putea crea cont pe o retea sociala. Adolescentii cu varsta intre 14 si 15 ani vor avea nevoie de acordul parintilor pentru a se inregistra pe aceste platforme.…