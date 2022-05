Un program abandonat prin blocarea finanțării: legendarele nave pe pernă de aer construite la Galați și Mangalia In contextul discuțiilor despre inzestrarea Forțelor Navale, care devine o prioritate in contextul razboiului din Ucraina, ar trebui ca oficialilor statului sa li se aminteasca de faptul ca inca mai avem o importanta experiența in proiectarea și construirea a unor nave militare pe perna de aer, care au capacitatea de a se deplasa pe luciul de apa, dar și pe uscat. In acest an se implinesc 50 de ani de la demararea, in 1972, a programului de construire in Romania a unor nave, civile și militare, pe perna de aer. A fost un program in care au fost inregistrate performanțe notabile. Spre exemplu,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

