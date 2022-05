Stiri pe aceeasi tema

- Primarul din Mehedinți se afla la un botez in momentul in care a fost jefuit. Edilul a declarat la Antena 3 hoții au intrat in locuința sa in timp ce copiii minori erau acasa. Intre timp poliția a deschis un dosar penal pentru furt calificat. Ionut Girga, primarul comunei mehedintene Dirvari, se afla…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, vrea sa repare 60 dintre bulevardele și strazile Capitalei și sa refaca marcaje rutiere pe 180.000 metri patrati. Edilul șef al Capitalei a anunțat ca bugetul alocat strazilor este de 4 ori mai mare decat anul trecut. Nicușor Dan spune ca a vizitat unul dintre…

- Poliția elvețiana a anunțat ca a confiscat peste 500 de kilograme de cocaina dintr-un transport de cafea, care a fost trimis la o fabrica Nespresso. Cocaina, cu o valoare estimata la peste 50 de milioane de franci elvetieni (50,65 milioane de dolari), au fost descoperita intr-un container cu saci de…

- Primarul localitatii Gostomel, Iuri Ilici Prilipko, a fost ucis in timp ce distribuia paine si medicamente, impreuna cu fratii sai, Ruslan Karpenkom si Ivan Zore, scrie Kyiv Independent pe Facebook. „A murit asa cum a trait”, scrie publicatia ucraineana intr-un scurt ferpar in care il elogiaza pe edil,…

- Doi tineri au pus la megafon alarme de razboi, in noaptea de joi spre vineri, in orașul Sighetu Marmației, din județul Maramureș. Polițiștii de la IPJ Maramureș spun ca s-au sesizat in legatura cu acest caz dupa ce in mediul online a aparut un clip video. „Astazi, 4 martie, in urma apariției in mediul…

- Politia de Frontiera a anuntat, vineri dimineata, ca 28.563 de cetateni ucraineni au intrat in tara joi, in crestere cu 10,8 % fata de ziua precedenta. „In data de 03.03.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 81.323 de persoane, dintre care…