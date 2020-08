Stiri pe aceeasi tema

- Organizația PSD din Iași a amplasat un banner electoral uriaș chiar pe cladirea care gazduiește sediul PNL din cartierul Podu Roș, dupa cum arata fotografiile postate pe Facebook chiar de social-democrați. In afiș apare șeful PNL Iași, Maricel Popa, alaturi de textul ”Noi cu faptele, ei cu vorbele”.…

- In ultima perioada, in medie, 15 persoane la fiecare 25 de depistati pozitiv la testele Covid-19 din județul Iași au fost anterior in concediu la mare ori in statiuni montane aglomerate. Asa s-a ajuns ca, in acest moment, familii intregi intoarse din concediu sunt internate in spital, scrie Ziarul de…

- Ministrul transporturilor, infrastructurii si telecomunicatiilor, Lucian Bode, a declarat, joi, la Iasi, ca in anul 2027 ar trebui finalizata Autostrada Unirii. “Toata lumea spune, in regula, foarte bine, termene, studii de fezabilitate, cand veti finaliza Autostrada Unirii. Am spus, repet, in conditiile…

- La sediul Direcției Naționale Anticorupție (DNA) din Cluj-Napoca a fost declanșata o ancheta epidemiologica dupa ce șase angajați ai instituției au fost depistați pozitiv cu noul coronavirus. Instutuția a intrat in dezinfecție. Direcția de Sanatate Publica Cluj a inceput o ancheta epidemiologica la…

- Peste 100 de oameni nu au respectat legislația impusa de starea de alerta decretata de Guvern și au participat la o ședința a PNL organizata, duminica, in incinta unui restaurant de langa Iași, situat pe malul lacului Aroneanu, dupa cum o arata inregistrarile jurnaliștilor ieșeni. Din imaginile surprinse…

- Un elev din clasa a VIII-a, din Iasi, și de o eleva de clasa a XII-a, din Gura Humorului, au fost diagnosticați cu SARS-CoV-2, dupa o saptamana de la inceperea pregatirilor in școli pentru elevii din anii terminali. Ambele cazuri au fost depistate dupa testarea unor membri ai familiei, iar anchetele…

- Zece polițiști de la Serviciul Furturi Auto din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București au fost infectați cu coronavirus, iar alți zece sunt in izolare la domiciliu, potrivit unui comunicat de presa al instituției. Sediul ar putea fi mutat, pentru ca serviciul sa-și continue activitatea. …