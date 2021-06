Stiri pe aceeasi tema

- PUTEREA a semnalat recent ca Spitalul Clinic de Urgența pentru Copii “Grigore Alexandrescu” din București, avandu-l ca manager pe medicul Laurențiu Ulici, dar condus, in realitate, de ani de zile, de șeful masonilor din Romania, directorul medical Radu Ninel Balanescu, a efectuat ilegal anul trecut,…

- Ministrul Sanatații, Ioana Mihaila, a semnat luni, 10 mai, ordinul privind activitatea de testare in farmacii cu teste antigenice rapide pentru diagnosticarea infecției cu SARS-CoV-2 din nazofaringe, a informat Ministerul Sanatații. Potrivit sursei citate, farmaciile pot opta astfel pentru desfașurarea…

- Ministrul Sanatații, Ioana Mihaila, a declarat ca situația locurilor de terapie intensiva pentru pacienții cu coronavirus este mai buna in prezent decat in saptamanile trecute. Aproape 250 de paturi de ATI sunt libere, in acest moment, la nivel național. „Numarul de infectari raportat zilnic respecta…

- Romania mai are, in prezent, sase paturi libere la Terapie intensiva pentru pacientii cu COVID-19, a declarat, duminica, ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu. Ministrul Sanatații a ieșit la o declarație de presa, fara jurnaliști in sala, in care a aratat ca transformarea Spitalului Foișor in spital…