Maramureșenii, aşteptaţi la o nouă ediţie a campaniei Let’s Do It, Romania! Ziua de curățenie va fi sâmbătă, 16 septembrie

Sâmbătă, 16 septembrie, începând cu ora 09:00, are loc o nouă ediţie a celei mai mare campanii de ecologizare „Let`s do It, Romania!”.… [citeste mai departe]