Stiri pe aceeasi tema

- Adresandu-se la reuniunea Assiom Forex de la Genova, Panetta a spus ca urmatoarea miscare de politica monetara trebuie sa reflecte o situatie in care dezinflatia este in curs si o spirala salariale-pret este putin probabila, in timp ce majorarile dobanzilor se dovedesc a avea un efect mai puternic asupra…

- O femeie nu a muncit nici macar o zi, dar a reușit sa incaseze peste 100.000 de euro de la stat. A fost acuzata de frauda, insa ce idee a avut ea? Este vorba despre o femeie din Italia. Aceasta a inventat 12 sarcini și a pretins ca ar fi nascut cinci copii, doar ca sa nu munceasca, dar sa fie platita.…

- Un tanar in varsta de 19 ani a fost reținut pe Aeroportul Otopeni. Individul era cautat pentru furt in cazul pistolului sustras de la fostul ofițer SRI din Voluntari. Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Ilfov au fost informați, joi, de polițiștii de frontiera cu privire la faptul…

- Primarul municipiului Botosani Cosmin Andrei (PSD) a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, fiind acuzat ca a dat lista cu subiecte unei candidate inscrise pentru un post scos la concurs de Primarie. Biroul primarului a fost perchezitionat vineri dimineata si apoi a fost sigilat, edilul…

- O femeie de 70 de ani a fost ranita, marti seara, dupa ce s-a aruncat de la etajul al patrulea al unui bloc din Ramnicu Valcea. Ea a cazut pe acoperisul scarii de la intrare. Articolul O femeie de 70 de ani din Valcea s-a aruncat de la etajul 4 al unui bloc și a cazut pe acoperișul scarii de la intrare…

- In cadrul unei conferințe de presa, primarul Ioan Turc, mai in gluma mai in serios, l-a invitat pe președintele Consiliului Județean Radu Moldovan sa vina sa candideze la Primaria Bistrița. Intrebat daca va candida pentru un nou mandat la Primaria Bistrița, edilul Ioan Turc a precizat ca o sa anunțe,…

- Un barbat din Podul Turcului și o femeie din Secuieni au avut parte de o moarte cumplita, dupa ce locuințele lor au fost cuprinse de flacari. Pompierii militari au fost solicitați sa intervina, in seara de 12 ianuarie, in comuna Podu Turcului, sat Giurgioana, in urma unui apel primit pe SNUAU 112, care…

- O femeie de 30 de ani a fost injunghiata de sot chiar inainte sa semneze actele de divort. Cei doi au convenit sa se separe de comun acord, doar ca astazi, barbatul s-a razgandit. Scapat de sub control, a fugarit-o pe femeie pe holurile instituției si a ranit-o grav. O femeie a fost injunghiata de […]…