Stiri pe aceeasi tema

- Cozonacul, acest deliciu tradițional de sarbatori, are cateva secrete bine pastrate. Ca sa faci cozonac trebuie sa știi cum sa il framanți, ce ingrediente sa folosești și cand se scoate cozonacul din tava. Aluatul pufos și umplutura dulce se imbina delicios, iar ca totul sa fie moale, trebuie sa urmezi…

- Astazi, de 1 Decembrie, a avut loc parada militara de sub Arcul de Triumf, in prezența inalților oficiali romani, alaturi de președintele Klaus Iohannis. Momentul de deschidere, așa cum este normal, a fost cel al intonarii Imnului de Stat, dar puțini sunt cei care știu cine a cantat la parada de 1 Decembrie.…

- Peste 2.400 de militari si specialisti din Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Afacerilor Interne, Autoritatea Vamala Romana, Serviciul Roman de Informatii, Serviciul de Telecomunicatii Speciale si Administratia Nationala a Penitenciarelor participa, vineri, la parada militara organizata in Piata…

- O ceremonie militara si religioasa este programata, la Iasi, in 1 decembrie, in fata Palatului Culturii, la parada urmand sa participe aproximativ 480 de militari, angajati ai Ministerului de Interne si ai altor institutii. Dupa ceremoniile oficiale, Primaria va oferi 3.000 de portii de fasole cu carnati,…

- Ministerul Apararii Naționale informeaza ca vineri, 1 Decembrie, incepand cu ora 11.00, se va desfașura Parada militara organizata cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei in Piața Arcului de Triumf, din București.

- Reprezentantul Guvernului in teritoriu, Sorin Cornila, a condus astazi ședința tehnica de organizare a manifestarilor dedicate Zilei Armatei Romaniei care vor avea loc pe 25 Octombrie, la Monumentul Eroilor Botoșaneni din cel de-al Doilea Razboi Mondial.

- Va vine sa credeți ca mai sunt doar doua luni și jumate pana la noul an? Timpul a zburat destul de repede, dar cu toate acestea, in 2023 Turda și Campia Turzii a adunat momente speciale pentru fiecare cetațean in parte. Unul dintre aceste momente a fost sezonul moto 2023, prin care motocicliștii din…

- Romania a invins Kosovo, scor 2-0, și pastreaza poziția secunda in grupa I preliminara pentru EURO 2024. Golurile izbavitoare au venit tarziu, de la Stanciu și Mihaila, in minutele 83, respectiv 90+3. Prima parte a meciului nu doar ca a durat mai mult decat deobicei in urma incidentelor cu gruparea…