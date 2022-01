Stiri pe aceeasi tema

- Liga Profesionista de Fotbal a anuntat programul etapei a 23-a a Ligii 1. Derby-ul Dinamo – FCSB a fost programat la 30 ianuarie, de la ora 20.00. Meciurile se vor disputa astfel: Vineri, 28 ianuarie Ora 20.00 Sepsi Sfantu Gheorghe – Universitatea Craiova; Sambata, 29 ianuarie Ora 14.00 FC Voluntari…

- Audierea in instanța a lui Novak Djokovic este inca in desfașurare, dar acesta a fost eliberat temporar din detenție. Urmeaza a fi luata hotarare privind soarta vizei sale și șansa de a-și apara titlul de la Australian Open. Conform Mediafax, decizia a fost luata dupa ore de audieri in instanța, in…

- Presedintele Klaus Iohannis a participat marti, la bilanțul anual a Consiliului Superior al Magistraturii. Șeful statului a afirmat ca anomalii precum cele generate de Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie trebuie inlaturate. ”Asteptarile romanilor de a avea un sistem de justitie modern,…

- O femeie in varsta de 60 de ani, cadru didactic la o unitate de invatamant din municipiul Campulung Muscel, a murit, luni, dupa ce i s-a facut rau la scoala. ″In aceasta dimineata, politistii din cadrul Politiei Municipiului Campulung au fost sesizati, prin SNUAU 112, despre faptul ca o femeie de 60…

- Mii de vizitatori ai Disneyland Shanghai stateau la coada pentru a urca in roller-coaster și priveau artificiile de deasupra castelului Disney…Cand deodata, personalul a sigilat parcul de distracții! Oameni in costume Hazmat (n.r. – echipament de protecție individuala, ce protejeaza purtatorul de materiale…

- Cauza civila dintre fostul președinte al Curții de Apel Chișinau, Vladislav Clima și șefa statului, Maia Sandu a fost repartizata pentru examinare la Judecatoria Cahul. Magistrații Curții de Apel Chișinau au admis cererea de stramutare de la Judecatoria Chișinau, sediul Rișcani. O incheiere in acest…