- Catalin Gherzan: Ne-am saturat de promisiuni goale și de solidaritatea de fațada pe care liderii europeni o afișeaza cand vine vorba de aderarea Romaniei la Schengen! Ar fi fost foarte bine daca in urma evenimentului PPE de la București Romania ar fi avut o perspectiva certa a aderarii la Schengen și…

- Piteștiul, premiat pentru susținerea și dezvoltarea antreprenoriatului in cercetare Primarul Cristian Gentea a primit marțu seara, la Gala Cercetarii Romanești 2024, Premiul pentru susținerea și dezvoltarea antreprenoriatului in cercetare in cadrul unui eveniment organizat de catre Ministerul Cercetarii,…

- Cristian Gentea: Investim in educație, investim in viitorul Piteștiului! In aceasta luna a fost aprobat in Consiliul Local al municipiului Pitești bugetul pentru anul 2024. Este un buget record, axat pe dezvoltare. Nu mai puțin de 277.476.000 de lei au fost alocate pentru educație care reprezinta o…

- Incendiu pe strada Bananai! Un incendiu a izbucnit intr-o gospodarie din municipiul Pitești, strada Bananai. Intervin pompierii de la Detașamentul Bradu cu doua autospeciale de stingere, alaturi de un echipaj SAJ. Articolul Incendiu pe strada Bananai! apare prima data in Observator de Argeș .

- Marius Pirvu a fost investit in funcția de subprefect al județului Argeș. La ceremonie au fost prezenți Ion Minzina, președinte al Consiliului Județean și al PSD Argeș, Adrian Dumitru BUGHIU, vicepreședinte al Consiliului Județean și al PSD Argeș, deputatul Nicolae Georgescu, vicepreședinte PSD Argeș,…

- Marile magazine ar putea fi inchise duminica Marile lanțuri de magazine din țara noastra ar putea fi inchise duminica, masura care se aplica deja in alte state europene. Daca inițiativa legislativa va fi votata de Parlament, romanii iși vor putea face cumparaturile in weekend, doar din piețe și magazine…

- Daniel Constantin va conduce PNL Teleorman Deputatul de Argeș al PNL Daniel Constantin, fost ministru al Agriculturii, Ministru al Mediului, a fost ales pentru a conduce interimar Organizația Județeana a PNL Teleorman. Funcția a fost preluata de la Nicolae Ciuca. Hotararea a fost luata in cadrul Biroului…

- Catalin Gherzan: Am semnat un Schengen care ajuta economic și politic doar Austria Catalin Predoiu, ministrul de Interne, a declarat ca intr-un moment al negocierilor pentru aderarea Romaniei la Schengen a apelat la contacte economice din Austria care au influența asupra guvernului. Predoiu a argumentat…