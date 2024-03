Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Gherzan: Copiii trebuie sa invețe ce inseamna o alimentație sanatoasa Alarmant: Aproape 40% dintre copiii noștri lupta cu kilogramele in plus, arata datele oficiale. Catalin Gherzan susține ca nu mai putem ignora cifrele care striga dupa schimbare. ”Obezitatea infantila in Romania nu este doar…

- Catalin Gherzan: Alegerile nu ar trebui sa fie doar despre victoria unui partid sau a altuia, ci despre construirea unui viitor sustenabil pentru toți cetațenii In acest an plin de provocari, alegerile devin o platforma cruciala pentru definirea direcției pe care o va lua societatea noastra. Odata cu…

- Catalin Gherzan, intrebari la care inca se așteapta raspuns Recent, decizia de clasare a dosarului de plagiat și promovarea rapida a procurorului responsabil de cazul de plagiat al fostului premier Nicolae Ciuca ridica semne de intrebare, afirma Catalin Gherzan. ”Cand politica și justiția se impletesc,…

- Catalin Gherzan: Nu ne jucam cu securitatea naționala și cu emoțiile oamenilor! In ultima vreme, au circulat zvonuri care mai de care mai alarmante despre capacitatea noastra de a ne apara spațiul aerian. Unii spun ca nu am putea dobori drone rusești din cauza lipsei de legislație. ”Dar haideți sa fim…

- Catalin Gherzan: O noua mostra de ipocrizie USR Inițiativa USR de a abroga legea care permite Romaniei sa acceseze subvențiile europene privind recoltarea stufului ”este ilustrativa pentru ipocrizia USR, la fel cum sunt multe dintre acțiunile lor politice, precum campania „Fara penali in funcții publice”…

- Catalin Gherzan: Am semnat un Schengen care ajuta economic și politic doar Austria Catalin Predoiu, ministrul de Interne, a declarat ca intr-un moment al negocierilor pentru aderarea Romaniei la Schengen a apelat la contacte economice din Austria care au influența asupra guvernului. Predoiu a argumentat…

- Catalin Gherzan: Masuri adecvate in loc de exces de zel! Incendiul de la Ferma Dacilor a readus in atenție problema autorizațiilor ISU, iar autoritațile din domeniu au inceput noi controale. Catalin Gherzan atrage atenția ca sunt multe unitați, inclusiv spitale, care nu au autorizație ISU și ca e nevoie…

- Catalin Gherzan denunța “Coaliția frigului și a apei reci” Faptul ca Nicușor Dan vrea din nou o coaliție a dreptei care sa ii susțina candidatura la Primaria Capitalei este hilar, spune Catalin Gherzan. “„Coaliția frigului și a apei reci” s-ar numi o astfel de alianța daca ar ajunge sa se concretizeze.…