Un pod istoric proaspăt reparat s-a prăbușit în India, sute de morți și răniți (video) Cel puțin 132 de persoane au murit dupa ce s-a prabușit un pod pietonal peste raul Machhu din orașul Morbi din vestul statului indian Gujarat. Alte cateva zeci sau chiar sute sunt ranite. Autoritațile locale citate de Reuters au declarat ca peste 400 de persoane se aflau pe podul suspendat de langa acesta in momentul prabușirii. Ministrul de stat de interne Harsh Sanghawi a spus insa ca pe pod se aflau doar aproximativ 150 de persoane. Podul istoric de 230 de metri a fost construit in timpul dominației britanice in secolul al 19-lea. Acesta a fost inchis pentru reparații timp de șase luni și redeschis… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

