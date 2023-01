Stiri pe aceeasi tema

- Inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Albița – Direcția Regionala Vamala Iași, impreuna cu polițiștii de frontiera, in urma unui control vamal efectuat asupra unui autocamion, condus de un cetațean ucrainean, au descoperit și reținut un pistol marca Walther, seria G, un incarcator…

- Inspectorii vamali din cadrul B.V.F. Albița – Direcția Regionala Vamala Iași, in urma unui control vamal amanunțit efectuat asupra unui autoturism marca Volkswagen Atlas, au reținut un numar de 162.000 bucați țigarete, diverse marci, cu timbru de acciza Republica Moldova și 3 litri de bauturi alcoolice.…

- Inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Siret – Direcția Regionala Vamala Iași, in urma unui control vamal amanunțit efectuat asupra unui autoturism inmatriculat in Ucraina, au descoperit ascunse, in vederea sustragerii acestora de la vamuire, un numar de 16.200 bucați țigari, marca…

- Un ucrainean care conducea un microbuz a vrut sa intre cu un rucsac de bani nedeclarați, in Romania. Acesta nici macar nu s-a „obosit” sa ascunda banii, ci i-a indesat in geanta cu haine. Vamesii din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Halmeu – Directia Regionala Vamala Cluj au confiscat suma de 319.650…

- Inspectorii vamali din cadrul BVF Siret – Directia Regionala Vamala Iasi au descoperit, in urma unui control vamal amanuntit efectuat asupra unui autoturism marca Volkswagen, 51.000 de bucati tigarete, ascunse in vederea sustragerii de la vamuire. Conform unui comunicat remis, miercuri, AGERPRES, tigarile…

- Inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Siret – Direcția Regionala Vamala Iași, in urma unui control efectuat asupra unui microbuz, aflat pe sensul de intrare in țara, au identificat urmatoarele bunuri ascunse, in vederea sustragerii acestora de la vamuire: – 1 bucata calup de forma…

- In data de 4 noiembrie 2022, la Biroul Vamal de Frontiera Oancea, in urma unui control amanunțit efectuat la intrarea in țara asupra unui autoturism venit din Republica Moldova, au fost descoperite nedeclarate: – 1 buc pistol cu bile de cauciuc marca Schmeiser; – 1 buc incarcator cu 6 cartușe calibrul…

- In data de 31.10.2022, in jurul orei 11.30, in urma controlului de securitate efectuat asupra unui bagaj de cala de catre inspectorii vamali, impreuna cu reprezentanții altor autoritați cu atribuții de control, au descoperit 150 de cartuse calibru 22 de mm, disimulate printre haine, in trei cutii de…