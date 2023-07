Un pisic și doi iepuri, salvați de pompierii români trimiși în Rhodos. „Fiecare viață contează” Pompierii romani, care au plecat sa ajute autoritațile din Grecia, au salvat trei animale din incendiul care a cuprins insula Rhodos. „Grecia-Rodos, 42 de grade.Vantul era atat de puternic incat simțeau cum le intra caldura accentuata de incendiu prin manecile și gulerele costumelor de protecție. Au vazut in fumul des ceva care mișca.Unul dintre pompieri a facut semn catre colegi. Au inaintat catre acel loc… și au gasit un pisic și doi iepuri. Din cauza fumului abia respirau. I-au luat imediat și au reușit sa le dea oxigen și apoi apa. Animalele au fost salvate. Un gest mic care ne arata ca pentru… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

