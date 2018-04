„Știați ca daca stați in dreptul aripilor unui avion de mari dimensiuni, care zboara la o altitudine mai mare, veți fi avantajați? Atunci cand stai mai aproape de centrul avionului, turbulențele care ridica, inclina, trag sau imping avionul pot fi resimțite mai puțin”, spune acesta. Pentru pasagerii pe care ii așteapta un zbor lung sau vor sa se odihneasca in timpul zborului, Jonny Knowlson are o singura recomandare: sa se așeze cat mai departe de motorul avionului: „Chiar daca vederea nu mai este la fel de spectaculoasa ca cea de langa fereastra, cel mai bun loc pentru a dormi este la mijlocul…