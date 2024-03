Airbus vs Boeing. Cine e jupân în „duopolul cerului”? Lista tot mai lunga de probleme ale Boeing il ajuta pe rivalul sau european Airbus sa aiba un avantaj mai mare in duopolul constructorilor de avioane. Boeing ar putea fi forțat sa accepte o cota de piața mai mica in ceea ce privește volumul decat pana acum, deoarece se pune clar accentul pe calitate, potrivit […] The post Airbus vs Boeing. Cine e jupan in „duopolul cerului”? first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Alef Aeronautics, o firma producatoare de “masini zburatoare” sustinuta de SpaceX, spune ca a ajuns la 2.850 de precomenzi pentru vehiculul sau futurist electric cu decolare si aterizare verticala (eVTOL), transmite CNBC. Alef Aeronautics, cu sediul in San Mateo, California, a declarat ca numarul de…

- Companiile aeriene din SUA si Europa vor incerca sa-si majoreze profiturile in acest an prin scumpirea biletelor de avion. Marile companii aeriene se chinuie sa introduca mai multe zboruri pentru a face fata cererii, dar au probleme din cauza intirzierilor aparute in livrarea de avioane noi de la marii…

- Cel mai mare avion de transport pasageri produs in China va fi prezentat in premiera internaționala in cadrul Salonului aeronoautic de la Singapore 2024, transmite AFP . Cu C919, Beijingul ar dori sa ”atace” un sector dominat de zeci de ani de marii constructori aeronautici Airbus și Boeing, reducandu-și…

- Delta Air Lines a dezvaluit vineri o comanda pentru pana la 40 de aeronave noi Airbus A350-1000 cu corp larg, livrarile primelor 20 de avioane fiind programate sa inceapa in 2026, transmite Reuters.Comanda, despre care Reuters a relatat saptamana aceasta ca este iminenta, va face probabil din Delta…

- Airbus a informat ca in 2023 a realizat cele mai bune performante comerciale din istoria sa, eclipsind rivalul american Boeing pentru al cincilea an consecutiv. Comenzile brute primite de Airbus in 2023 au crescut cu 11%, pina la 2.319 de aparate, iar dupa anulari si modificari de comenzi, o practica…

- Airbus a primit comenzi record in 2023 si a depasit din nou Boeing la capitolul livrariConstructorul european de avioane Airbus a informat joi ca in 2023 a realizat cele mai bune performante comerciale din istoria sa, eclipsand rivalul american Boeing pentru al cincilea an consecutiv, transmite AFP,…

- Constructorul european de avioane Airbus a informat joi ca in 2023 a realizat cele mai bune performante comerciale din istoria sa, eclipsand rivalul american Boeing pentru al cincilea an consecutiv.

- Aeroportul Arad a finalizat lucrarile de refacere a caii de rulare, o investiție de 19,2 milioane de lei. Noua cale de rulare poate prelua avioane Boeing 737 pana la seria 800 sau Airbus 320-200.