„Un pas mic împotriva virusului și o catastrofă pentru omenire” Actualul tip de vaccinuri este total inadecvat și chiar foarte periculos atunci cand este folosit in campanii de vaccinare in masa in timpul unei pandemii virale, avertizeaza dr. Geert Vanden Bossche. Doctorul virolog a lucrat pntru Bill Gates. Masurile luate pana acum impotriva pandemiei de Covid nu fac decat sa transforme un virus relativ inofensiv intr-o arma biologica de distrugere in masa, explica virologul. Vaccinarea in masa poate provoca o catastrofa globala fara egal deoarece promoveaza apariția unor noi variante dominante, mai infecțioase, spune virologul. Soluțiile sunt fie lasarea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

