- ”Incepand de maine, 12 octombrie 2023, TAROM continua sa opereze frecvente speciale catre si dinspre Tel-Aviv, numai la solicitarea Celulei de Criza a MAE. TAROM ramane in stransa legatura cu autoritatile statului in gestionarea situatiei actuale. O precizare importanta este ca, in contextul actual,…

- TAROM a anunțat, miercuri, intr-un comunicat de presa, ca incepand din 12 octombrie suspenda temporar cursa regulata București – Tel Aviv și va continua sa opereze cursele speciale, numai la solicitarea Celulei de Criza a MAE. „Operarea pe Tel-Aviv continua numai in regim special, in colaborare cu MAE.…

- La 1 noiembrie, drumarii trebuie sa fie pregatiți pentru intervenția cu materiale antiderapante și pentru degajarea zapezii de pe partea carosabila in zonele Meseș și Galgau, iar din 15 noiembrie pe toate sectoarele de drumuri naționale. Prezenți la ședința din luna aceasta a Colegiului Prefectural,…

- Tariful pentru apa și canalizare in mun. Chișinau ar putea crește cu aproape doi lei, potrivit unei solicitari depuse pe 25 august la Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) de catre S.A. „Apa-Canal Chișinau”, entitate controlata de Primaria Chișinau. Astfel, S.A. „Apa-Canal Chișinau”…

- Reprezentanții companiei DEDEMAN au confirmat in exclusivitate pentru Ziarul de Bacau faptul ca au demarat construcția unei academii de tenis. Aceasta va fi realizata pe terenul deținut de frații Paval in zona Letea, pe locul fostei fabrici, prin intermediul Asociației DEDEMAN. Frații Paval, fondatorii…

- Wizz Air anunta ca anuleaza mai multe zboruri din toata reteaua sa, inclusiv din Romania, incepand cu luna septembrie. Reprezentantii companiei nu precizeaza cate curse vor fi afectate, care sunt rutele si nici pana cand va dura masura. Compania low-cost arata ca masura este luata ca urmare a verificarilor…

- Comuna Cozieni este punctul zero de plecare al unei noi investigații jurnalistice din intreg județul Buzau. Dezastrul lasat in urma de Compania de Apa Buzau este scos pe zi ce trece de tot mai mulți avertizori de integritate din județul Buzau ce ne relateaza informații privind nivelul de corupție și…

- Wizz Air a transmis, miercuri, intr-un comunicat de presa, clarificari pentru pasagerii ale caror zboruri au suferit, in ultima perioada, intarzieri semnificative sau anulari. Reprezentantii companiei Wizz Air afirma, in contextul intarzierilor sau anularilor curselor aeriene, ca pasagerii au dreptul…