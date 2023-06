Un părinte a obținut interzicerea Bibliei într-o școală! ”E plină de sex” Un parinte din Utah a reușit sa obțina interzicerea Bibliei intr-o școala conservatoare printr-un argument surprinzator, transmite Sky News. Utah este un stat conservator, care in 2022 a emis o lege care faciliteaza eliminarea conținutului „pornografic sau indecent” din școli. Utah este un stat majoritar conservator, intre 50 și 60% din populație fiind mormona, un grup religios care citește Biblia impreuna cu alte scrieri, cum ar fi Cartea lui Mormon. Un parinte infuriat de valul de interdicții de carți considerate ”indecente” in SUA s-a razbunat cerand interzicerea Bibliei și a reușit acest… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O noua prezentare filosofica va avea loc sambata, 20 mai, de la ora 14:00, la Muzeul „Poni-Cernatescu" din Iasi. „Siddharta Gautama Buddha. Cauzele durerii si cum o putem invinge" este o prezentare organizata de Muzeul Stiintei si Tehnicii „Stefan Procopiu" din cadrul Complexului Muzeal National „Moldova"…

- Imaginile din satelit surprinse compania americana Maxar Technologies arata pagubele produse in ultimul an in orașul Bahmut, din regiunea estica Donețk, care a fost grav afectat de luptele intense, scriu CNN și Sky News.Ministrul adjunct ucrainean al apararii, Hanna Maliar, a oferit miercuri evaluarea…

- De ani buni incoace, voluntarii de la Biserica Militara „Pogorarea Sfantului Duh”, la inițiativa unor cadre militare ale Comandamentului Diviziei 2 Infanterie „Getica”, impreuna cu elevi ai Colegiului Național „Mihai Eminescu”, sunt alaturi de marea familie de la Valea Plopului și de preotul Nicolae…

- Inspectoratul Școlar Județean Maramureș a anunțat ca cererile pentru inscrierea copiilor in invațamantul primar se transmit online sau se depun, in perioada 3 – 18 mai 2023, la unitatea de invațamant la care se solicita inscrierea copiilor. Parinții trebuie sa știe ca in aceeași perioada se depun/transmit…

- „Școala din parc ”, proiectul de care se bucura toți copiii din Buzau, a devenit marca inregistrata. Vestea este data de viceprimarul Oana Matache, care spune: „Vești bune! Suntem singura Municipalitate din țara care a dezvoltat la nivel de oraș un program educațional și cultural in aer liber, cu program…

- Oficialii americani au anunțat miercuri ca drona lovita de un avion de lupta al rușilor nu a fost recuperata din Marea Neagra. Drona care ar fi fost lansata de pe teritoriul Romaniei nu a fost recuperata din apa. Motivele nu au fost precizate. Elicea dronei a fost lovita, provocand prabușirea acesteia…

- Un barbat din Hațeg este acuzat ca și-a obligat soția și cei doi copii sa traiasca rupți de lume. Și-a retras fiul de la școala, a interzis medicamentele și socializarea și le-a impus sa respecte la litera invațaturile biblice.