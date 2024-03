Germania a negat zvonurile privind interzicerea unei rase de cîini Germania a negat zvonurile privind interzicerea ciinilor din rasa Teckel in țara, zvonuri aparute pe fondul unui nou proiect de lege care interzice creșterea ciinilor. De fapt, proiectul de lege interzice doar reproducerea care duce la suferința animalelor. Despre acest lucru scrie BBC. zvonurile au aparut dupa ce "Asociația cinologica germana" (VDH) a lansat o petiție impotriva proiectulu Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

