- Un barbat de 45 de ani a fost reținut dupa ce a fost prins beat și fara permis la volanul unui utilaj agricol care nu era inmatriculat. Barbatul facuse și accident. Polițiștii din Huedin au dispus reținerea pentru 24 de ore, la data de 29 octombrie, a unui barbat de 45 de ani, cercetat pentru savarșirea…

- Un nou accident mortal s-a produs, astazi, in judetul Iasi. Un autoturism a intrat intr-un colț de casa in localitatea Parcovaci, de langa Harlau. In urma impactului, conducatorul auto a decedat. Cea de-a doua victima, pasager al autoturismului, a fost evaluata medical la fața locului, refuzand transportul…

- Lipsa de experiența și-a spus cuvantul in cazul unei șoferițe de 18 ani, din Buzau, care a ajuns cu mașina in zidul unei case, impactul soldandu-se cu doua victime. Date despre starea celor doua fete aflate in mașina au fost transmise recent de reprezentanții Spitalului Județean de Urgența Buzau. Potrivit…

- Ieri, 21 august a.c., polițiștii din Șomcuta Mare au fost sesizați despre producerea unui accident rutier pe D.N. 1C, in localitatea Satulung. In urma deplasarii la fața locului, polițiștii au stabilit faptul ca, un tanar de 24 de ani din județul Suceava, aflat la volanul unui autoturism, condus din…

- Polițiștii Secției 2 Bogdan Voda au fost sesizați vineri, prin S.N.U.A.U 112 despre producerea unui accident rutier pe D.J. 186, in localitatea Bogdan Voda, in urma caruia un barbat a decedat. In urma deplasarii la fața locului, polițiștii au stabilit faptul ca un tanar de 23 de ani din Ieud, aflat…

- ACCIDENT rutier pe DN 7, la Vințu de Jos. Doua persoane au fost ranite dupa un impact intre doua mașini Doua persoane au fost ranite joi dupa-amiaza, in jurul orei 17:00, in urma unui accident rutier produs pe drumul național DN 7, la Vințu de Jos. Potrivit IPJ Alba, evenimentul rutier s-a produs pe…

- Sfarșit cumplit, pentru o tanara in varsta de numai 21 de ani, din municipiul Buzau. Fata a murit astazi, intr-un accident rutier produs pe DN2 E85, la ieșirea din municipiul Ramnicu Sarat spre Focșani. Astazi, tanara se afla in mașina unei prietene, deplasandu-se pe direcția Buzau catre Vrancea. La…

- Astazi, pe 4 august 2023, s a produs un accident intre o masina si o autoutiliara in zona localitatii Cotu Vames, comuna Horia, judetul Neamt. Un batran de 65 de ani si un minor de 13 ani au fost transportati de urgenta la CPU Roman. Vineri, pe 4 august 2023, pompierii din Neamt au fost instiintati…