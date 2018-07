Stiri pe aceeasi tema

- In luna august vor incepe procedurile de atribuire si dialogul competitiv cu investitorii in vederea realizarii autostrazii Ploiesti – Comarnic – Brasov, a anuntat joi premierul Viorica Dancila, in deschiderea sedintei de Guvern. “Astazi se discuta, intr-o prima lectura, studiul de fundamentare pentru…

- Cabinetul Dancila s-a reunit din nou in sedinta, joi, pentru a doua oara in aceasta saptamana. Viorica Dancila a anuntat ca se va discuta, intr-o prima lectura, despre realizarea autostrazii Ploiesti – Comarnic – Brasov, fiind primul proiect in parteneriat

- Pana la sfarsitul anului, aproximativ 15 proiecte de parteneriat public-privat vor fi demarate, incusiv pentru trei autostrazi, a precizat Darius Valcov, consilier al prim-ministrului. "In Romania, pana la sfarsitul acestui an, se va demara licitatia pentru canalul Dunare-Bucuresti in parteneriat cu…

- Guvernul vrea sa amenajeze, in parteneriat public-privat, raurile Arges si Dambovita astfel incat pe acestea sa se poata efectua transportul de marfuri si persoane, dar si sa construiasca un canal de irigatii de 190 km, canalul magistral Siret – Baragan. Cu ajutorul acestui canal, care va fi construit…

- Guvernul vrea sa construiasca in parteneriat public-privat aeroportul Bucuresti Sud, o banca nationala de sange, plasma umana si celule stem, o fabrica de mijloace de transport electrice si amenajarea unui complex turistic de schi in masivul Fagaras, a anuntat joi premierul Viorica Dancila.

