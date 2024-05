Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a reiterat ceea ce a declarat si in Qatar si Abu Dhabi si anume ca autostrada Comarnic-Brasov va fi facuta prin parteneriat public-privat, fiind vorba de circa 4-5 miliarde de euro. Seful Executivului a mai spus ca Guvernul va avea o reuniune la Brasov, peste doua saptamani,…

- Organizatia Eduxanima și Inspectoratul de Politie Judetean Arges se unesc pentru a lansa o campanie cruciala, pentru reducerea abuzului fața de animale si pentru conștientizarea importantei protejarii acestora – prima campanie din Romania derulata in acest scop in cadrul unui parteneriat public- privat.Sub…

- Sebastian Burduja a prezentat mai multe soluții pentru tinerii Bucureștiului Viitorului. Una dintre acestea presupune un parteneriat intre mediul public și cel privat pentru construirea unor locuințe pentru aceștia. Un aspect semnalat de Sebastian Burduja este preponderența apartamentelor deținute in…

- Primarul Ioan Turc vrea parteneriat public-privat pentru parcarea de pe strada Bistricioarei. Edilul spune ca așa investiția ar fi terminata mai repede. Proiectul a fost pasat intre Primaria Bistrița și Consiliul Județean. La ultima ședința de Consiliu Local, primarul Ioan Turc a anunțat ca vrea parteneriat…

- Comuna Caianu Mic iși face centru medical integrat și se pregatește sa bata palma cu clinica Sanovil, pentru un parteneriat public-privat. Locuitorii din zona vor putea inclusiv sa-și faca analizele chiar in comuna lor. Centrul Medical de la Caianu Mic a fost finanțat de Ministerul Sanatații, cu fonduri…

- O ambulanta SMURD in valoare de aproape 180.000 de euro, achizitionata printr-un parteneriat public-privat, a intrat, astazi, in dotarea Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta Covasna. Comandantul ISU Covasna, col Adrian Simtea, a precizat ca aceasta este echipata pe linie medicala cu echipamente…