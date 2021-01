Stiri pe aceeasi tema

- Un oraș din Cehia lanseaza propria moneda, pentru a ajuta firmele locale, afectate de pandemie. Cum va funcționa metoda de plata ”corrent” Orasul Kijov din sud-estul Cehiei va lansa in curand propria sa moneda, denumita "corrent", in cadrul unui proiect destinat sa ajute firmele…

- Investitia va da un impuls economiei Poloniei, care spera ca trecerea la automobilele electrice va ajuta industria sa auto sa ajunga din urma rivali regionali precum Cehia si Slovacia. ”Masinile moderne, hibride si electrice ale brandurilor Jeep, Fiat si Alfa Romeo vor incepe sa iasa din fabrica din…

- ”Nu vom cruta niciun efort pentru a asigura disponibilitatea lor accesibila si echitabila pentru toti oamenii, in conformitate cu angajamentele membrilor de a stimula inovatia. Recunoastem rolul imunizarii extinse ca bun public global”, afirma liderii in proiectul declaratiei G20. Acestia afirma ca…

- Legea concurentei neloiale va fi modificata, a declarat pentru News.ro presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu. Principala modificare vizeaza protejarea firmelor mici in fata abuzului puterii superioare de negociere a companiilor mai mari, cu atat mai mult cu cat, in contextul pandemiei…

- ”Spuneam ca aceasta creștere, cazurile noi care apar, aduc la randul lor alte cazuri noi, tot mai multe. Procesul acesta nu s-a oprit și probabil pana spre sfarșitul lunii decembrie, in lipsa altor masuri, cred ca numarul de cazuri va inregistra un numar cu 5 cifre, deci cel puțin 10.000 de cazuri…

- Presedintele Cehiei va numi joi un nou ministru al Sanatatii in locul lui Roman Prymula, demis dupa ce a fost surprins incalcand masurile pe care chiar el le-a luat impotriva coronavirusului, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Roman Prymula a fost fotografiat saptamana trecuta in momentul in care iesea…

- Un majorat cu 28 de persoane a fost oprit, in noaptea de vineri spre sambata, in Caransebeș, județul Caraș-Severin. Polițiștii au dat sancțiuni in valoare de 5.000 de lei, informeaza Mediafax.Polițiștii din cadrul Poliției Caransebeș s-au sesizat ca in curtea unei persoane din Bolvașnița a…

- Proiectul de lege care prevede acordarea unui stimulent de risc pentru profesori din preuniversitar si universitar, in cuantum de 2.000 de lei lunar, pentru orele predate in starea de urgenta si alerta, a fost adoptat de Parlament.