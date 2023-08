Stiri pe aceeasi tema

- Un italian in varsta de 74 de ani a murit strivit sub mii de roți de branza grana padano, un sortiment asemanator parmezanului, dupa ce duminica, 6 august, unul dintre rafturile din depozitul sau a cedat, au declarat pompierii, potrivit The Guardian.Giacomo Chiapparini se afla duminica in depozitul…

- Un producator agricol din Italia a murit strivit de 25.000 de roți de cascaval Grana Padano. Se crede ca un raft inalt pina la tavan a cazut, determinand prabusirea celorlalte. Trupul neinsufletit a putut fi extras de pompieri dupa multe ore de lucru, scrie LaRepubblica. Giacomo Chiapparini, un producator…

- Accidentul s-a produs pe Drumul Național 56, in localitatea Bucura. Incendiul puternic a cuprins intregul camion, care transporta materiale textile. La fața locului au intervenit pompierii stației Vanju Mare și o ambulanța SAJ, care l-a preluat pe șofer in stare de inconștiența. Din pacate, nu s-a mai…

- Pompierii au fost solicitați azi-noapte la trei incendii pe raza județului. In Rebra, o casa situata intr-o zona greu accesibila a ars din temelii. Azi-noapte, aproape de ora 22.00, pompierii au fost solicitați sa stanga un incendiu izbucnit la un atelier de tamplarie. Atelierul era situat pe Valea…

- Un copil a fost ranit usor dupa ce un copac s-a rupt si a cazut. Incidentul a avut loc sambata, la un loc de joaca din din zona Piata Mica din municipiul Suceava, informeaza Agerpres. Pompierii militari de la Detasamentul Suceava au venit cu o autospeciala dotata cu echipament specific pentru indepartarea…

- Un barbat a murit in Worcestershire dupa ce balonul cu aer cald in care se afla a luat foc și s-a prabușit la sol, potrivit The Mirror. Serviciile de urgența au intervenit, ieri, la fața locului in Ombersley, la șase mile nord de Worcester. Incidentul s-a petrecut aproape de locul festivalului de baloane…

- Șapte persoane au fost ranite luni seara la Milano, dupa ce 60 de romani inarmați cu rangi, cuțite și sticle s-au incaierat din cauza unui loc de parcare. Incidentul extrem de violent a fost stins doar dupa intervenția a 50 de carabinieri, intre care și trupe speciale.

- O femeie a avut nevoie de ingrijiri medicale, duminica dupa amiaza, dupa ce s-a lovit la cap in timp ce se afla intr-un troleibuz care circula in Cluj Napoca. Incidentul a avut loc in contextul in care conducatorul troleibuzului a facut o manevra pentru a evita un copac inclinat catre partea carosabila,…