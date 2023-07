Un olandez a fost închis pentru vânzarea unor „kituri pentru sinucidere” Un individ din Olanda a primit o sentința de inchisoare marți pentru vanzarea de „kituri pentru sinucidere”, care ar fi dus la moartea a cel puțin zece persoane. Conform investigației poliției, incepand din 2018, barbatul a distribuit 1.600 de pachete conținand un amestec mortal de substanțe toxice, intr-un caz considerat de instanța drept primul de acest gen din Olanda. Cu toate ca Olanda a fost prima țara care a legalizat eutanasia in 2002, procedura ramane strict reglementata și necesita implicarea unui medic. Individul, identificat ca Alex S., in varsta de 30 de ani, a primit o sentința de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

