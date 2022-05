Forțele ruse au intrat miercuri in combinatul Azovstal din Mariupol, a declarat deputatul ucrainean David Arahamia postului de radio Europa Libera/Radio Libertatea, preluat de Reuters. „Incercarile de a lua cu asalt uzina continua a doua zi consecutiv. Trupele ruse sunt deja pe teritoriul Azovstal”, a spus Arahamia in cursul serii, potrivit sursei citate. Liderul grupului parlamentar de guvernamant a adaugat ca fortele ucrainene din Azovstal sunt in continuare in contact cu guvernul de la Kiev. Forțele ruse sunt in interiorul combinatului Azovstal din Mariupol, iar soarta luptatorilor ucraineni…