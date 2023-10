Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Rafila a anunțat marți ca trendul infectarilor COVID-19 din actualul val este deja descrescator, iar introducerea restricțiilor nu este luata in calcul in acest moment, insa purtarea maștii „este o recomandare”.„Inca se inregistreaza destul de multe cazuri comparativ cu acum cateva luni.Cred…

- 13.165 de noi cazuri de Covid au fost inregistrate in Romania, in perioada 25 septembrie - 1 octombrie, mai puține decat in saptamana anterioara, cand au fost 14.861 cazuri noi.Pana in prezent, pe teritoriul Romaniei, au fost inregistrate 3.468.372 cazuri de infectare cu SARS-CoV-2. Incidența inregistrata…

- Saptamana trecuta au fost inregistrate in Romania aproape 15.000 de cazuri noi de COVID-19. Este o creștere de 32,4% fața de cele 11.000 de cazuri noi inregistrate in saptamana precedenta, cand a fost pentru prima data depașit pragul de 10.000 de cazuri noi. Ministerul Sanatatii anunta, marti, ca, in…

- Cazurile de COVID-19, in creștere in Romania: Peste 14.000 de persoane infectate in ultima saptamana și 27 de decese inregistrate Cazurile de COVID-19, in creștere in Romania: Peste 14.000 de persoane infectate in ultima saptamana și 27 de decese inregistrate In ultima saptamana – 18 – 24 septembrie…

- In ultima saptamana, 18 – 24 septembrie, au fost inregistrate 14.861 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), fața de 11.226 cate erau in persoana precedenta 5.064 dintre cazurile noi din ultima saptamana sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare…

- Ministrul roman al Sanatații, Alexandru Rafila, a declarat ca in fiecare zi se inregistreaza in țara aproximativ 2.000 de cazuri de COVID-19. Aproximativ 2.000 de cazuri de COVID-19 sint inregistrate zilnic in Romania, informeaza point. Insa, potrivit acestuia și colegilor sai care lucreaza in sectorul…

- Șapte cazuri de infecție cu virusul West Nille și trei decese, confirmate in Romania. Atenționarile specialiștilor INSP Institutul National de Sanatate Publica a comunicat, marți, ca au fost confirmate șapte cazuri de infectie cu virusul West Nile. Acestea au fost inregistrate de la inceputul perioadei…

- In ultima saptamana au fost inregistrate peste 900 cazuri noi de COVID-19 in țara, iar șase persoane au murit, potrivit raportului transmis marți de Ministerul Sanatații, informeaza Mediafax.Potrivit MS, in intervalul 31 iulie - 6 august 2023 au fost inregistrate 906 cazuri noi de persoane infectate…