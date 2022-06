Stiri pe aceeasi tema

- FR Rugby a anuntat datele destinate fazei play-off a Ligii Nationale, noul format al elitei. SCM USAMVB Timisoara va debuat in partea a doua a campionatului in 13 august, dar pana atunci banatenii mai au doua dispute, ambele in decurs de doar cateva zile in Bucovina. „Leii” si-au asigurat deja prezenta…

- Alerta in Timisoara. Un barbat in varsta de 49 de ani, care se afla in apartament la etajul 4, al unui bloc de pe strada Izlaz, la intersectie cu strada Eternitatii, amenința ca se va sinucide. Politia este la fata locului. Vom reveni cu detalii. Imagine: arhiva Articolul Un barbat ameninta ca se va…

- Nu doar Andrei Radoi isi pune ghetele in cui. SCM USAMVB Timisoara a anuntat ieri seara ca lui Gabriel Conache nu-i va fi prelungit contractul. La doar 31 de ani rugbistul se va retrage din cauza problemelor medicale. Radoi (35 ani) a acuzat la randul sau accidentarile pentru decizia sa. Conache a venit…

- SCM Timisoara se reintalneste maine cu rivala CSM Stiinta Baia Mare la doar patru saptamani de la finala Cupei Romaniei, castigata de banateni pe arena „Arcul de Triumf”. De aceasta data duelul va fi in Maramures si va conta pentru runda a 2-a a Ligii Nationale de rugby. Noua competitie aduce deja duelul…

- Incident neobișnuit in aceasta dimineața pe strazile din Timișoara. Un șofer STPT aflat la volanul unui autobus M35 a facut infarct. Din fericire, vehiculul era staționat in stația de la Bastion, capat de linie. A fost chemata Ambulanța, care a oferit primul ajutor și a transportat victima la spital,…

- SCM Timisoara a inceput bine luna martie si a inregistrat un nou succes pe teren strain. „Leii din Banat” s-au impus azi, scor 71-65, in fief-ul celor de la BC Athletic Constanta. Este al patrulea consecutiv si totodata al 11-lea triumf stagional pentru banateni. Timisorenii au avut +8 dupa primul sfert,…