- Actualul conducaror al forului suprem din fotbalul romanesc, Razvan Burleanu, are viața din ce in ce mai grea cu fiecare zi care trece. Ajuns in funcție in 2014, dupa ce l-a inlocuit pe Mircea Sandu, acesta a ajuns sa fie cel detestat personaj din fotbalul autohton. Organizația pe care o conduce are…

- Gheorghe Staicu a fost antrenor si la loturile olimpice si selectioner al loturilor feminine de junioare si senioare ale Romaniei. Fotbalul romanesc este din nou in doliu, dupa ce s a stins din viata, la varsta de 85 de ani, Gheorghe Staicu, fost jucator la Steaua Bucuresti intre anii 1957 si 1963 ,…

- Clubul CSA a anuntat, luni, decesul fostului antrenor si jucator Gheorghe Staicu, la varsta de 85 de ani, conform news.ro "Gheorghe Staicu a decedat la finalul saptamanii, la varsta de 85 de ani. Fostul fundas a fost jucator la Steaua Bucuresti, intre anii 1957 si 1963, si antrenorul nationalei…

- Fostul fotbalist a disputat 251 de meciuri in Divizia A si a inscris 15 goluri.Fotbalul romanesc este din nou in doliu, dupa ce s a stins din viata, astazi, in urma unui accident rutier, Marian Basno, maestru emerit al sportului, fost jucator important al echipei Chimia Ramnicu Valcea, dar si antrenor,…

- Eugen Trica a fost pus pe liber dupa ce a promovat-o pe FCU Craiova in Liga 1. Așa s-a intamplat și anul trecut, cand a promovat echipa lui Adrian Mititelu din Liga 3, in Liga 2. De atunci se afla pe rol și un litigiu legat de bani intre cele doua parți. Acum, ca tot i s-a facut a doua nedreptate, Eugen…

- Daca la nivelul primului eșalon, inca din startul campionatului s-au așezat clar CFR, FCSB și CSU, la liga a 2-a lucrurile au fost mai complicate. Nu mai puțin de 10 echipe din cele 20 de participante au dorit sa promoveze. Acestea s-au numit Farul, Chiajna, Calarași, U Cluj, Petrolul, Mioveni, Ciuc,…

- A fost un fotbalist important in prima liga a Romaniei in anii 90. Fotbalul romanesc este din nou in doliu, dupa ce s a stins din viata, la numai 52 de ani, fostul jucator Cornel Cristescu. Acesta a fost un fotbalist important in prima liga a Romaniei in anii 90, evoluand printre alte echipe la FC Arges,…