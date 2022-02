Stiri pe aceeasi tema

- Brad Pitt o da in judecata pe fosta lui soție, Angelina Jolie, pentru ca și-a vandut acțiunile firmei care administreaza moșia Chateau Miraval, podgoria franceza pe care au cumparat-o impreuna, scrie BBC.

