- Oamenii sunt nemultumiti de decizia autoritatilor de interzicere a circulatiei, dupa ora 20:00, in localitatile cu incidenta a cazurilor mai mare de 4 la mia de locuitori, relateaza Realitatea PLUS. Protestul a fost spontan si a avut loc in fata Primariei si a Prefecturii Arad.Participantii au fost…

- Sute de oameni au iesit in strada ca sa conteste masurile impuse de autoritati pentru a limita raspandirea coronavirusului. Organizatorii au cerut autorizatii pentru adunari publice in mai multe puncte ale Bucurestiului. La manifestatia din Piata Universitatii participa si senatorul Diana Sosoaca. Proteste…

- Cateva sute de persoane s-au adunat in Piața Universitații și in Piața Victoriei din Capitala pentru a protesta impotriva purtarii maștii de protecție. Oamenii stau intr-un grup compact, niciunul dintre ei nu poarta masca și nici nu respecta vreo masura de prevenție și flutura steaguri și pancarte.…

- Zeci de persoane protesteaza, sambata, in fața Guvernului, impotriva restricțiilor impuse de pandemie. Oamenii protesteaza impotriva restrictiilor impuse pe durata starii de alerta, a masurilor luate de catre autoritati si cer revenirea la viata normala de dinainte de pandemie. Cei mai mulți dintre…

- Premierul britanic Boris Johnson a indicat luni ca are in vedere o inasprire a restrictiilor de intrare in Marea Britanie din cauza riscului ca vaccinurile existente pe piata sa fie ineficiente in fata noilor variante ale coronavirusului, relateaza Reuters. Noile variante ale coronavirusului…

- Mii de persoane au manifestat sambata in centrul Madridului impotriva masurilor restrictive impuse de guvern pentru a combate epidemia de COVID-19, denuntand „inselaciunea” pe care o reprezinta acest virus despre care unii protestatari afirma ca ‘nu exista’, informeaza AFP. Scandand ‘Libertate!’ intr-o…

- Noua persoane au fost arestate sambata in Danemarca in cursul unor manifestatii contra restrictiilor anti-COVID-19 care au degenerat in violente, au anuntat politia si media locale, noteaza AFP. Cateva sute de persoane s-au adunat sambata la Copenhaga si intre 50 si 65 la Aalborg, in nord,…