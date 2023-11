Stiri pe aceeasi tema

- Sute de politisti au efectuat marti raiduri in ferme din regiunea Alentejo, din sudul Portugaliei, si au arestat 28 de persoane suspectate de trafic de persoane si exploatare a fortei de munca, a anuntat politia portugheza, relateaza Reuters, scrie News.ro.Politia a declarat ca a efectuat in total…

- Salvatorii spera sa foreze pana joi dimineața ultima treime din tunelul prabușit in Himalaya indiana pentru a ajunge la cei 41 de muncitori prinși in capcana de zece zile, a declarat un oficial, potrivit Reuters.Barbații au ramas blocați in tunelul prabușit din statul Uttarakhand incepand de pe 12…

- O camera video a surprins imagini cu cei 41 de muncitori blocați intr-un tunel din statul Uttarakhand din India, pentru prima data dupa noua zile. Imaginile au fost filmate cu o camera endoscopica introdusa intr-o conducta noua forata in tunel luni și prin care salvatorii le-au trimis muncitorilor prima…

- Pentru 2024, Guvernul stabilește un contingent de 140.000 de lucratori straini nou-admisi pe piata fortei de munca din Romania, potrivit unei Hotarari de Guvern lansate in dezbatere publica. In 2023, inițial, contingentul fusese de 100.000 de lucratori straini cu permise de munca, suplimentar ulterior…

- O camera video a surprins imagini cu cei 41 de muncitori blocați intr-un tunel din statul indian Uttarakhand, pentru prima data in noua zile, scrie BBC. Prabușirea unui tunel din Uttarakhand: Apare prima inregistrare video cu muncitorii indieni prinși in capcana Inregistrarea a fost filmata cu ajutorul…

- Echipele de salvare nu au reușit miercuri sa ajunga la cei 40 de muncitori blocați intr-un tunel de autostrada prabușit in India. Bolovani uriași au blocat pasajul de evacuare la care au lucrat salvatorii in ultimele zile, au anunțat oficialii indieni.

- TikTok este una dintre cele mai populare rețele de socializare in momentul de fața, mai ales in randul tinerilor. De-a lungul timpului, mai multe țari au decis sa interzica aplicația. Nepalul a interzis TikTok TikTok este a treia cea mai folosita platforma sociala din Nepal, potrivit BBC. Autoritațile…

- Salvatorii depuneau eforturi duminica pentru salvarea unui speolog american care a ramas blocat la o adancime de peste 1.000 de metri intr-o pestera din sudul Turciei, reusind sa-l transporte jumatate din distanta pana la suprafata, informeaza Reuters, citata de Agerpres.