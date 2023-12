Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, Spitalul Județean de Urgența Bacau a solicitat intervenția elicopterului SMURD pentru transportul urgent al unui nou-nascut in varsta de doar cateva ore. Bebelușul, afectat de multiple traumatisme, a fost resuscitat cu succes de catre medicii Spitalului Județean de Urgența Bacau și pregatit…

- O eleva de 11 ani a cazut de la etajul al doilea al cladirii unui colegiu din Iasi. Fata a fost transportata de urgenta la spital, cu contuzii si traumatisme, informeaza News.ro. Incidentul s-a petrecut, marti dupa-amiaza, la Colegiul ”Emil Racovita” din Iasi. Eleva a fost dusa la Spitalul ”Sfanta Maria”…

- Intervenție in urma unui accident produs pe un teren agricol de pe raza satului Valea Glodului, comuna Vulturești.Un tractor agricol, in care se aflau doua persoane, s-a rasturnat pe un teren accidentat.Una dintre persoane a reușit sa sara din tractor, inainte ca acesta sa se rastoarne, insa cea de-a…

- Peste 200 de copii s-au nascut prematur, in acest an, in Spitalul Judetean de Urgenta ‘Sfantul Ioan cel Nou’ de la Suceava, potrivit unui comunicat de presa transmis, vineri, cu prilejul Zilei mondiale a prematuritatii. Potrivit sursei citate, in 2023 au fost inregistrate 213 nasteri premature cu copii…

- Spitalul Clinic de Urgența pentru Copii „Sfanta Maria” Iași va fi prima unitate din tara care are compartiment special destinat copiilor cu autism. Consilierii județeni, reuniți in ședința de plen, au votat noua structura a unitatii medicale.

- Un barbat a fost ranit, luni, dupa ce a cazut de la o inaltime de circa cinci metri, in timp ce lucra la acoperisul unui grajd, in localitatea Prod, judetul Sibiu. El a suferit multiple traumatisme, fiind transportat cu elicopterul SMURD la UPU Targu Mures, potrivit news.ro.Potrivit ISU Sibiu, un barbat…

- Un copil a fost accidentat, marti seara, pe o trecere de pietoni din Iasi, de o soferita care a fugit de la locul accidentului. Ea a fost gasita in trafic de politisti si dusa la audieri. Copilul a fost transportat la spital, policontuzionat, dar constient, scrie News.ro. Accidentul s-a produs in jurul…