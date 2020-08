Stiri pe aceeasi tema

- Desi cauza exacta a exploziei nu a fost determinata si niciun oficial libanez nu a etichetat incidentul ca fiind un atac, Trump a declarat intr-o conferinta de presa ca Pentagonul considera ca a fost implicata o bomba in explozie. „Arata ca un atac teribil. M-am intalnit cu unii dintre marii…

- Explozia din Beirut a prins-o pe Rim Sbeiti, o romanca stabilita in Liban, in masina, chiar in mijlocul iadului. Tanara povesteste ca oamenii alergau plini de sange fara directie si strigau dupa ajutor. Rim a reusit sa scape teafara, insa fost in stare de soc mai bine de doua ore, anunța MEDIAFAX.Mult…

- Cel putin 113 persoane au murit in urma exploziilor devastatoare de marti din portul Beirut si zeci au fost date disparute, potrivit unui nou bilant anuntat miercuri de ministrul sanatatii, Hamad Hassan. Puternicele deflagratii de marti seara s-au soldat si cu 4.000 de raniti. "Exista inca, cu siguranta,…

- Cel puțin 100 de persoane au fost ucise, iar alte 4.000 au fost ranite de explozia puternica ce a avut loc in Beirut. Deflagrația violenta a lovit și redacția BBC din oraș, iar momentul a fost surprins in timpul unui interviu online ce era in desfașurare in momentul tragediei.

- Explozia produsa in portul din Beirut ar fi izbucnit din cauza nitratului de amoniu. Declaratia a fost facuta de premierul libanez Hassan Diab, iar reprezentantii Ambasadei Statelor Unite din Beirut au anuntat ca exista informatii ca explozia a eliberat u gaz extrem de toxic in aer. Cu toate acestea,…

- Sunetul exploziei puternice din Beirut a fost auzit si pe strazile din capitala Ciprului, Nicosia, anunta posturile de televiziune cipriote. Mentionam ca distanta dintre Nicosia si Beirut este de circa 250 de kilometri.Citește și: Mutarea pandemiei! Gigantul Kaufland nu se sperie de coronavirus…

- "Pacientul in stare grava a fost adus la Iasi in aceasta noapte cu elicopterul SMURD. Arsurile au survenit dupa ce butelia din locuinta familiei a explodat", a declarat Diana Cimpoesu, coordonator SMURD Iasi. Explozia, urmata de un incediu ar fi avut loc ieri dupa amiaza, in jurul orei 16,30. In urma…

- O femeie in varsta de 76 de ani si un barbat de 50 au scapat miraculos dupa o explozie uriasa care a avut loc in apartamentul lor situat langa langa piata Nicolina. Explozia urmata de incendiu a avut loc in jurul orei 16.30, in locuinta celor doi situata pe bulevardul Nicolae Iorga, blocul R1, scara…