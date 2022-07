Stiri pe aceeasi tema

- Furnizorii de servicii media audiovizuale la cerere, cum ar fi Netflix, HBO GO, Amazon Prime Video, Voyo, sunt obligați, incepand cu luna iulie 2022, sa plateasca o taxa pentru veniturile obținute de la utilizatorii romani pentru vizionarea de filme online, cunoscuta drept „taxa Netflix”. Legea care…

- Liceul Tehnologic Administrativ și de Servicii “Victor Slavescu” din Ploiești ocupa a treia poziție intre liceele tehnologice din Romania, dupa rezultatele la bacalaureat din sesiunea de anul acesta. 217 candidați au susținut examenul de bacalaureat la liceul ploieștean, promovabilitatea fiind de 87,1%.…

- Inspectorii ANAF au intensificat controalele asupra veniturilor obținute de romani din minarea sau tranzacționarea de criptomonede și NFT-uri in perioada 2016-2021, in contextul in care piața din Romania este in continua creștere și inregistreaza un numar de peste 423.000 de persoane care efectueaza…

- Parlamentarii din Danemarca au convenit ca serviciile globale de streaming TV precum Netflix, Amazon si Disney trebuie sa plateasca o taxa de 6% din veniturile obtinute in tara, pentru a sprijini productia TV locala, transmite Reuters, citat de news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Directiva serviciilor mass-media audiovizuale: Comisia trimite Romania și alte 4 state membre in fața Curții de Justiție a UE. Comisia a decis, in 19 mai, sa trimita Cehia [INFR(2020)0510], Irlanda [INFR(2020)0531], Romania [INFR(2020)0555], Slovacia [INFR(2020)0563] și Spania [INFR(2020)0521] in fața…

- Recent, am realizat un lucru: fiecare persoana pe care o cunosc deține un gadget cu numele Samsung pe el. Fie ca e vorba de un telefon, un televizor, o tableta, ceas, mașina de spalat, aspirator, baterie externa, cuptor cu microunde, și lista poate continua mult, exista un gadget Samsung in casa fiecarei…

- Versiunea cu reclame a serviciului de streaming Disney+ va afisa mai putina reclama decat alte servicii care folosesc acelasi tip de monetizare. Disney a oferit cateva informatii noi despre viitoarea versiune cu reclame a Disney+, care va fi lansata candva in cursul acestui an.. In primul rand, compania…