Stiri pe aceeasi tema

- Racheta japoneza de noua generatie H3 a primit marti ordinul de autodistrugere la putin timp dupa lansare din cauza unei defectiuni de origine deocamdata necunoscuta, care a facut ca succesul misiunii sale sa devina imposibil, a anuntat agentia spatiala nipona (JAXA).

- Lansatorul spatial japonez de ultima generatie H3, care era programat vineri pentru zborul sau inaugural, nu a decolat din cauza unei aparente defectiuni la motoarele propulsoare, a raportat agentia spatiala japoneza JAXA, relateaza AFP.

- Balonul spion al Chinei a fost doborat cu o racheta lansata de un avion F-22, a anuntat Pentagonul, actiunea fiind comandata de catre presedintele Joe Biden, scrie CNN. Un inalt oficial militar a precizat ca balonul a fost doborat la ora locala 14:39 de o racheta aer-aer trasa lansata de un avion F-22…

- Un turboreactor American, care face parte din grupul condus de miliardarul Richard Branson, a plecat de pe astrodromul din Cornwall purtand o racheta pe care ar fi trebuit sa o elibereze deasupra Oceanului Atlantic.

- Soldații Diviziei 101 aeropurtate a armatei americane se antreneaza, mananca și dorm la baza aeriana Mihail Kogalniceanu, locul in care o racheta ruseasca ar putea sa ajunga in șapte minute din Crimeea ocupata de ruși, informeaza publicația The New York Times intr-o ampla analiza. Fii la curent…

- Astazi, la ora 06:43 (ora Romaniei), de la centrul spațial Xichang, o racheta chinezeasca Changzheng-3B lansa cu succes pe orbita satelitul experimental Shiyan-10-02. A fost a 64-a lansare orbitala din China și a 458-a lansare pentru o racheta din familia lansatoarelor chinezești guvernamentale Changzheng.

- Racheta europeana Vega-C a fost pierduta la scurt timp dupa decolarea din Guyana Franceza, marți, potrivit Space.com și RFI. Racheta urma sa efectueze primul sau zbor comercial și avea la bord doi sateliți Airbus.

- Președintele Vladimir Putin a afirmat in 2018 ca racheta intercontinentala este „invincibila” și ca arma poate lovi orice ținta de pe Pamant in 30 de minute și se deplaseaza cu o viteza de 27 de ori mai mare decat viteza sunetului.